Seguire le avventure amorose di Giovanni Ciacci è sempre più complicato, la star di Ballando infatti dopo i tre fidanzati e il principe etiope, adesso pare si frequenti con Damiano Allotta.

Questo ragazzo è una nostra vecchia conoscenza, perché in passato è stato “amico” di Stefano Gabbana.

Giovanni e Damiano sono stati paparazzati da Chi in centro a Milano mentre si scambiavano effusioni.

In ogni caso questa non è la prima volta che Ciacci “ruba” un fidanzato ad uno stilista, lo scorso aprile infatti Giovanni ha svelato di aver avuto un ragazzo in comune con Guillermo Mariotto.



Giovanni Ciacci e Damiano Allotta in centro a Milano.

E comunque caro Giò, anche questa volta complimenti per la scelta…