Preparate i popcorn perché la soap opera fra Simona Ventura e Giovanni Ciacci sembrerebbe continuare dato che l’esperto di look pochi minuti fa ha ripreso il mio articolo e – condividendolo su Instagram – ha precisato che fra lui e la primadonna di The Voice Of Italy – non ci sarebbe stata nessuna telefonata.

“Nessuna telefonata intercorsa questa mattina, forse avrà sbagliato numero?”.

La precisazione è dovuta alle parole di Super Simo che – arrivata alla postazione di Ciacci sulle note di Dolceamaro di Barbara d’Urso – ha raccontato un aneddoto in merito proprio ad una presunta telefonata ricevuta poche ore prima.

“Mi hai chiamato stamattina anche se tu non lo vuoi dire per pruderie che tu stasera guarderai solo The Voice Of Italy, mi hai chiamato stamattina per dirmi che la musica ed il cuore batte solo per me, tutto il resto è noia”.

Se durante la diretta Ciacci non ha commentato limitandosi a ripetere lo slogan di The Voice Of Italy “la musica torna a battere sul due“, poco dopo su Instagram la sua amara verità: quella fantomatica telefonata non ci sarebbe mai stata.

Nel dubbio vi ricordo che questa sera su Rai Due tornerà Simona Ventura al timone della sesta edizione del talent canoro, mentre su Canale 5 Barbara d’Urso risponderà con la terza puntata del Grande Fratello 16 sulle note proprio di Dolceamaro Remix, collaborazione inedita con Cristiano Malgioglio.