Giovanni Ciacci fra le pagine de Il Fatto Quotidiano è stato un fiume in piena e dopo aver rivelato di essere tornato single ha parlato anche di Milly Carlucci e di Barbara d’Urso.

“Perché non sono tornato a Ballando con le Stelle? Mai dare qualcosa per scontato. Purtroppo ci sono stati problemi che non sono dipesi né da me né da Milly. La cosa mi ha fatto talmente male che ho smesso di seguire sui social tutti i personaggi legati al programma, compresi Milly e l’ufficio stampa: ora vedere una foto di Ballando mi crea un dolore che non ha idea”.