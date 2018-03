Giovanni Ciacci è la vera rivelazione di Ballando con le Stelle e dopo la polemica con Ivan Zazzaroni, adesso ha rilasciato un’intervista nella quale parla dei suoi ex fidanzati e del suo nuovo compagno (molto dotato), con il quale fa l’amore all’aperto.

“Sono poliamoroso, ero fidanzato con due ragazzi. Ma il biondo, Stefano, mi ha lasciato il giorno prima dell’inizio della trasmissione, il moro, Pietro, mi ha lasciato per una donna. Abbiamo fatto spesso sess0 in tre, certo. Un bellissimo triangolo. Sono per la libertà totale, anche a letto. E adesso è arrivato il principe etiope. L’ho conosciuto e lo sposo a luglio. E’ uno della casa regnante. Una sera vado a cena a Roma a girare il programma e incontro questo principe che mi fa la corte. La sera prima della puntata mi dice ‘sei pronto a sposarmi, sei stato il primo uomo a ballare con un uomo a Ballando, adesso saremo i primi uomini che si sposano in una casa reale. Ha 30 anni, è bello, dotato. Non compro a scatola chiusa, ci sono già andato a letto. Quando mi ricapita all’età mia, un principe, ed è pure dotato. A me piace fare anche sess0 all’aperto. Mi diverte tantissimo. Col principe l’ho già fatto sopra la sua macchina, dalle parti dello Stadio Olimpico”.