Giovanni Ciacci è stato il protagonista della seconda puntata di Domenica Alive, spin off di Domenica Live di Barbara d’Urso. E se la scorsa settimana Loredana Lecciso è stata Pretty Woman, oggi Ciacci è stata Elsa di Frozen.

Un ballo in drag che non si vedeva in tv dai tempi di Platinette a Ballando con le Stelle quando danzava con Raimondo Todaro (che anni dopo ha accompagnato sulla pista da ballo anche lo stesso Ciacci).

“Il ballo non ha colore, età, sesso, peso, genere, il ballo è solo libertà” il commento di Giovanni. Un bel messaggio, effettivamente.