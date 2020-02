Incidente mortale questa mattina poco prima delle 6 sull’autostrada Torino-Milano, poco dopo lo svincolo di Settimo Torinese, in direzione del capoluogo lombardo. Un giovane sulla trentina sceso dall’auto, secondo le prime informazioni per controllare i danni alla vettura a seguito di un piccolo incidente, è stato investito e ucciso da un’altra auto sopraggiunta da Torino. La polizia stradale sta eseguendo i rilievi dell’incidente, in cui sono state ferite lievemente anche altre due persone, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il traffico è bloccato, uscita obbligatoria a Settimo per chi arriva da Torino ed è diretto a Milano.

