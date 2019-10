Titolo: Giovane Laureato in Discipline Alimentari



Azienda: Studio Staff



Descrizione: finalizzata a dare supporto ad uno sviluppo di mercato continuo e costante sta ricercando un Giovane laureato in discipline…. Per questa posizione pensiamo ad un giovane laureato in discipline alimentari interessato ad approfondire queste problematiche…

Luogo: Campania