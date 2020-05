Allenarsi a sorridere ancora

RIDERE. Poco prima della del lock-down, trovare la motivazione per farlo superando la paura del contagio può avere un effetto liberatorio ed essere di buon auspicio per quella che sarà la nostra lenta ripresa verso la normalità. E anche per chi sta ancora vivendo momenti critici, l’occasione è data dallache si celebra domenica 3 maggio: tutta l’Italia potrà ridere insieme in maniera virtuale per lanciare un segnale di unione e positività.

L’epidemia di Coronavirus che ha fatto e continua a fare tante vittime in tutto il mondo ha tolto la voglia di ridere a molti. Difficile ritrovare il sorriso per chi ha perso qualcuno in questa lotta contro il nemico invisibile. Eppure, chi è sopravvissuto, piano piano tornerà alla normalità e allora eccolo spuntare un piccolo, timido sorriso dietro cui esploderà prima o poi la voglia di godersi la vita più di prima perché ora si è più consapevoli di cosa si può perdere. Perciò, la Giornata mondiale della Risata può essere una sorta di ‘prova generale’ per imparare a ridere anche quando la vita non ci sorride, secondo lo slogan “Non ridiamo perché siamo felici. Siamo felici perché ridiamo”.

Lo Yoga della Risata

E’ questa la sfida più grande dello Yoga della Risata, una pratica in cui si porta il proprio corpo a ridere per scelta in maniera prolungata, sostenuti dalla respirazione senza l’aiuto di comicità, sfida che si rivela fondamentale in questo periodo storico. Tanto più che attraverso la pratica si migliora l’umore e si abbassa l’ansia, si combatte lo stress, si aumenta la resilienza, si potenziano l’ossigenazione e le difese immunitarie. Il valore terapeutico di questa disciplina è dimostrato da oltre 500 ricerche scientifiche e dalle incredibili storie di cambiamento di chi pratica. “Oggi più che mai lo Yoga della Risata sta dimostrando quanto ridere in maniera incondizionata sia serio e importante – dichiara la Master Trainer di Yoga della Risata, Lara Lucaccioni. “La risata è un linguaggio universale, il mio invito è a viverla di più come pratica, soprattutto in questo periodo, insieme o anche da soli, scegliendo consapevolmente di nutrire la propria parte di luce e positività, coltivando la resilienza. Partecipare domenica alla Giornata mondiale della Risata, alla presenza del mio Maestro Madan Kataria, sarà l’occasione giusta per scoprire la bellezza di questa disciplina”.

Perché anche la risata indotta fa bene

Lo Yoga della Risata è nato 25 anni fa in un parco pubblico di Mumbai, combinando tecniche di respirazione profonda proprie dello yoga a esercizi di risate. È stato, infatti, scientificamente provato che il corpo non distingue una risata vera da una autoindotta, per cui dopo 10-15 minuti si producono gli stessi innumerevoli benefici, inoltre, per l’effetto contagio dei neuroni specchio dovuti al contatto visivo e della giocosità sperimentata durante la sessione, la risata finisce per divenire liberatoria e spontanea. Proprio per questo, prima della quarantena lo Yoga della Risata veniva utilizzato in vari contesti: aziende, scuole, sessioni genitori-figli, sport, ambienti socio-sanitari con le persone disabili, gli anziani e i malati di Alzheimer, i pazienti oncologici, gli utenti psichiatrici, i tossicodipendenti e i carcerati. Solo per alcuni si può continuare a praticare online, con grandi benefici, in particolare le aziende e le scuole.

Come partecipare

Domenica 3 maggio, alle 11 la Master Trainer Lara Lucaccioni, alla presenza del medico indiano Madan Kataria, fondatore del movimento dello Yoga della Risata, praticato da oltre 3 milioni di persone in oltre 100 Paesi, promuoverà una mega sessione gratuita via Zoom (per il link d’accesso è necessario iscriversi qui ), che può accogliere fino a 500 persone, aperta ai Trainer, ai già praticanti e a tutta la collettività. In contemporanea, tutto il movimento italiano dello Yoga della Risata si riunirà in altre sessioni gratuite via Zoom, Skype e Facebook, per creare un unico cuore ridente. (il link per gli appuntamenti a livello mondiale). “In questo giorno di buon auspicio – ha scritto Madan Kataria in un messaggio inviato per la ricorrenza – restiamo tutti in piedi per un minuto e ridiamo di cuore con le braccia puntate verso il cielo e inviamo vibrazioni positive di amore e pace nel mondo”. Sarà inoltre possibile ridere con lui in collegamento internazionale alle ore 14.30 e anche tutto il resto del mondo riderà online, secondo sessioni organizzate nelle 24 ore in base ai fusi orari.

Sessioni di Yoga della Risata online

Proprio durante la quarantena, lo Yoga della Risata è diventato un alleato prezioso di migliaia di persone in tutto il mondo che si ritrovano per ridere insieme in maniera virtuale, creando un’incredibile rete di supporto e condivisione. In particolare, oltre 167 gli appuntamenti donati nel corso della settimana da più di 50 Trainer italiani perché si è visto che anche le sessioni online sono un valido ed efficace strumento per ridere insieme: alcune sono aperte solo a chi già praticava e altre a tutti, finendo per sostituirsi ai Club della Risata fisici, il cuore del movimento. L’appuntamento per ridere ogni giorno con Lara Lucaccioni e Matteo Ficara è alle ore 14.00 sul gruppo Facebook di La Specie Felice, durante dirette che prevedono anche momenti di riflessione legati a temi per coltivare la positività.