“Ci giungono da tutta Italia appelli disperati di famiglie che hanno bisogno di sostegni domiciliari perché ci sono genitori che si sono ammalati o persone con disabilità positive al virus e non in grado di attuare le misure di distanziamento o di utilizzare i dispositivi di protezione”.A lanciare l’allarme è Roberto Speziale, presidente Nazionale Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva o Relazionale) in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo.

Nonostante i tanti passi avanti, le persone con autismo, sottolinea, “sono ancora vittime di discriminazioni che negano loro pari diritti, in tutti gli ambiti della vita. Oggi, purtroppo, questo è ancora più evidente nell’emergenza in cui ci troviamo, in cui sembra che i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, siano stati dimenticati”. Sin dall’inizio dell’emergenza Anffas, che ha creato una Unità di Crisi ad hoc per garantire informazioni utili e supporti per gestire le criticità, ha fatto presente la necessità di emanare urgenti direttive per tutelare la salute delle persone con disabilità e degli operatori che lavorano nelle strutture sul territorio.

“Eppure siamo ancora in alto mare”. Da tempo, in relazione ai centri residenziali, Speziale evidenzia “l’urgenza di effettuare test diagnostici anche agli asintomatici per intervenire in maniera rapida in caso di positività di operatori o residenti”. Un altro punto su cui intervenire riguarda “le modalità di eventuale ricovero delle persone con disabilità intellettive: è fondamentale prendere in considerazione i loro bisogni e abitudini per evitare traumi”.

In questa Giornata il presidente Anffas torna, infine, a stressare l’importanza della ricerca scientifica, “fondamentale per consentire la migliore qualità di vita possibile alle persone con autismo e l’impegno indispensabile di Telethon in tale ambito”.