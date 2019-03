Le migliori canzoni sulla felicità: dieci brani per una playlist allegra e ricca di vitalità.

Il 20 marzo ricorre la Giornata internazionale della felicità. Quale miglior modo per festeggiare questo evento così speciale se non ascoltando della buona musica?

Scopriamo insieme la nostra playlist ideale per una celebrare al meglio la gioia di vivere: ecco le dieci migliori canzoni sulla felicità (e dintorni).

Le migliori canzoni sulla felicità

Abbiamo scelto in questa playlist 5 brani italiani e 5 grandi successi stranieri, per confrontare gli stili e i diversi modi di intendere la felicità. D’altronde, si tratta di una condizione comune e universale, che però può essere declinata in varie forme, come ci spiegano tanti grandi artisti, da Al Bano e Romina fino ad arrivare ai Queen.

FREDDIE MERCURY

Al Bano e Romina – Felicità

Come non iniziare da un classico della canzone italiana? Felicità è un inno alla vita semplice, alla gioia d’altri tempi, a quella che sta nella quotidianità più che nel clamore delle grandi imprese e degli eventi straordinari.

Ecco un video di Felicità:

Bobby McFerrin – Don’t Worry, Be Happy

‘Non preoccuparti, sii felice‘ suggeriva il maestro indiano Meher Baba nella prima metà del Novecento. McFerrin nel 1988 ha deciso di prendere questo adagio molto semplice e di farne una canzone reggae dalle venature jazz capace di entrare nella testa di chiunque.

Di seguito il video ufficiale di Don’t Worry, Be Happy:

Thegiornalisti – Felicità puttana

Siamo nel 2018 e i Thegiornalisti sono la band italiana del momento. Felicità puttana è la loro hit estiva, un brano efficacissimo e che rende in poche parole molto lucide e contemporanee un concetto già espresso in passato da filosofi, poeti e religiosi di vario genere: la felicità è un attimo, ma vale la pena di essere vissuta.

Questo il video ufficiale di Felicità puttana:

OutKast – Hey Ya!

Non sarà proprio una canzone sulla felicità, ma di certo questo splendido pezzo scritto e prodotto da André 3000 degli OutKast è un brano capace di emanare un’energia positiva clamorosa.

La sigla perfetta per ogni momento di spensieratezza della propria giornata. Ecco il video di Hey Ya!:

Negrita – Che rumore fa la felicità?

Una domanda che non trova risposta nella canzone dei Negrita. Tuttavia, è giusto porsi anche questo genere d’interrogativi per capire veramente cosa può renderci felici e cosa invece sarebbe meglio evitare.

Riascoltiamo insieme questo brano. Ecco Che rumore fa la felicità?:

Beach Boys – Good Vibrations

Capolavoro assoluto dei Beach Boys del 1966, Good Vibrations ci invita a cercare quelle vibrazioni positive che portano la nostra vita sui binari giusti. Che sia questo il segreto per essere felici?

Ecco l’audio di Good Vibrations:

Domenico Modugno – Nel blu dipinto di blu

Quale canzone può trasmettere maggior allegria se non il capolavoro di Modugno? Provate a canticchiare ‘Volare, oh, oh‘ e a non sentirvi più sereni, sicuri si sé… scoprirete che è davvero impossibile!

Ecco tutta la magia di Nel blu dipinto di blu:

Pharrell Williams – Happy

E a proposito di energia positiva, Happy è una canzone che ne sprizza da tutti i pori! Forse il brano più famoso nella carriera del mitico producer Pharrell Williams, di certo uno dei suoi pezzi più amati. Il buon umore fatto canzone.

Ecco il video ufficiale di Happy:

Ligabue – Urlando contro il cielo

Non è proprio un brano sulla felicità. E tuttavia ha un effetto energizzante incredibile su chiunque la canti: con il suo ritornello trascinante riesce a regalare un’immediata voglia di osare, azzardare, vivere.

Questo il video ufficiale di Urlando contro il cielo:

Queen – Don’t Stop Me Now

Chiudiamo in bellezza con questo straordinario pezzo dei Queen. Un testo ricco di metafore e spensieratezza, una musica capace di far ballare chiunque. Ci sarà un motivo se è stata nominata la canzone che fa stare meglio in assoluto, no?

Ascoltiamo ancora una volta Don’t Stop Me Now: