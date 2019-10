Il 17 ottobre ricorre la Giornata Internazionale contro la Povertà: si stima che in Europa le persone senza fissa dimora siano 700mila, in Italia più di 55mila. La Federazione italiana organismi per persone senza fissa dimora partecipa diffondendo alcuni dati concreti su un possibile percorso da seguire nella lotta contro la povertà e l’Homelessness: si chiama Housing First, tradotto come “per una persona senza dimora avere una casa significa iniziare una nuova vita”.

Questi dati sono stati presentati ieri a Bruxelles dalla presidente Cristina Avonto nel corso della prima riunione dell’Intergruppo Parlamentare contro la Povertà presieduto dagli onorevoli Cindy Franssen, (PPE) e Pierfrancesco Majorino (S&D).

Oltre 1.000 persone coinvolte dall’inizio della sperimentazione, 27 città coinvolte (tra cui Torino, Milano, Bologna, Pisa, Padova, Ragusa, Siracusa, Cosenza, Pordenone), 54 realtà pubbliche e private, 120 operatori sociali- Numerosi gli eventi promossi dai soci sul territorio per la 20esima edizione della Notte dei Senza Dimora (Milano, Bologna, Varese, Bari, Reggio Emilia, Como, Rovigo, Bergamo, Brescia). L’obiettivo è tenere alta l’attenzione, dare speranza alla persone per far sì che nella Casa si trovi la giusta strada per tutte le persone senza dimora.