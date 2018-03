Ieri sera Francesca Cipriani ha sbottato contro Valeria Marini ed ha raccontato un episodio spiacevole accaduto a Casa Signorini.

Stamani a Mattino 5 il giornalista Valerio Palmieri ha dichiarato che era presente durante lo scontro tra le due ed ha voluto far chiarezza.

“Non c’erano le telecamere. Posso dire che stavano registrando insieme più puntate di Casa Signorini, quindi erano presenti sia Valeria che Francesca. La Cipriani credeva che la Marini non la volesse incontrare. Invece Valeria disse semplicemente non voglio essere associata ad una persona che è stata con il mio ex marito. Quello è un capitolo doloroso della mia vita e non voglio essere associata a lei.”