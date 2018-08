Adesso è ufficiale, Giorgio Manetti non tornerà a Uomini e Donne.



“Tutti si domandano quale sarà il mio futuro dopo U&D. Lunedì 17 settembre presenterò una mia nuova attività, che si chiamerà Giorgio Manetti Lifestyle. La presenterò attraverso una conferenza stampa nella mia Firenze. Non posso anticipare alcun dettaglio, perché voglio che sia una sorpresa, posso solo dire che si tratterà di un’iniziativa a livello internazionale. In qualche modo porterò il pubblico in giro per il mondo, in location di un certo livello, con una modalità inedita. Nessuno se lo aspetta, fidatevi. Non c’è la tv dietro a questo nuovo progetto, ma potrebbe ingolosire qualche produzione: mi piacerebbe costruirci attorno un format.”

Il gabbiano vola via e in un’intervista rilasciata a Spy ha rivelato come mai ha deciso di abbandonare la trasmissione di Kween Mary. Il protagonista del Trono Over diventa imprenditore, il 17 settembre infatti lancerà un’attività “Giorgio Manetti Lifestyle” (poco egocentrico).

George ha anche smentito la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

“Ma mi ci vede lei al GF VIP? (ride, ndr) Io non sono né vip, né famoso. Sono Giorgio Manetti, come sono sempre stato, e basta. Sono piuttosto bilanciato su questo: la popolarità non mi ha mai dato alla testa, né mi ha cambiato. La televisione mi ha offerto una grande vetrina e per questo sono grato a Maria (De Filippi, ndr) perché ne è stata l’artefice, ma non faccio il personaggio. Se i vip sono a Formentera, io vado da un’altra parte“.

Le mie b!tches non saranno d’accordo, ma io avrei adorato vedere Gems e George chiusi nella casa del GF Vip.