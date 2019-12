di Veronica Marino

“Stiamo scrivendo la sceneggiatura di Carla Fracci per una fiction”. La produttrice Gloria Giorgianni, in occasione della presentazione della docu-fiction su Nilde Iotti, racconta i progetti in fieri della società Anele, da lei fondata nel 2013. “Io credo – sottolinea all’Adnkronos- che abbiamo davvero bisogno di figure, femminili come maschili, che ci proiettino avanti, altrimenti si fa fatica a cambiare. E Carla Fracci è una figura così. La sua fortissima determinazione e il suo talento sono parte di una storia importante da approfondire e da far conoscere ai ragazzi. Lei ha trovato un obiettivo ed è diventata un simbolo per moltissime ragazzine. Ha, inoltre, vissuto la Milano artistica che stava crescendo. Il marito Giuseppe Menegatti viveva nel mondo della Callas, di Visconti. Un periodo particolare dell’Italia”.

