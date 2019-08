“Con Wanda Nara daremo filo da torcere ai nostri partner maschili. Sarà un ‘Tiki Taka‘ all’insegna del girl power. E Pierluigi Pardo dovrà diventare un domatore di leonesse“. E all’insegna dell’ironia e del buon umore la vigilia del debutto di Giorgia Venturini come opinionista del programma calcistico di Italia 1, che torna dal 25 agosto in diretta, con una puntata di debutto in onda eccezionalmente in prima serata. La pr classe 1983, che si è fatta conoscere dal grande pubblico con la partecipazione all’Isola dei Famosi 2019 (a cui era approdata vincendo il pre-reality ‘Saranno Isolani’) confida – in un’intervista all’Adnkronos – di essere “molto emozionata ma anche molto contenta e orgogliosa per questa nuova esperienza”.

