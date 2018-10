La limited edition dell’acqua Evian firmata da Chiara Ferragni ha scatenato la rabbia degli indignati del web (11!1!!!!1!). Gli 8€ che Evian chiede per una bottiglietta in vetro hanno scatenato un’assurda polemica, che Giorgia Meloni ha deciso di cavalcare.

La signora venerdì sera ha pubblicato un video parodia dove sponsorizza ‘l’acqua di Giorgia Meloni, gratuita, ‘perché l’acqua è un bene pubblico‘.

Inutile ricordare a Giorgia che Evian non è un ente pubblico e che vende le sue bottiglie a prezzi alti anche senza la firma di Chiara o Elie Saab. Sarebbe inutile e solo uno spreco di tempo, visto che la Meloni è troppo impegnata a cavalcare l’ondata di indignazione del popolino.

Proprio come l’introduzione delle Unioni Civili non ha proibito agli etero di sposarsi, l’arrivo di Evian by Ferragni di sicuro non farà ritirare dal mercato la Ferrarelle, la Guizza o l’acqua della Coop.

Ognuno beva l’acqua che vuole, così come ognuno voti il politico che ritiene più competente e vicino ai veri problemi di questo paese.