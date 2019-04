Intervistata da Giada Di Miceli nella trasmissione di Radio Radio Non succederà più, Giorgia Lucini ha detto la sua su Andrea Damante e Giulia De Lellis.

L’ex tronista ha lanciato una serie di shade alla coppia.

“Io sono uguale al 2015 e lui no? Io non ho usato punturine, qualcuno invece ne ha abusato un po’ troppo. Se ne fai una va bene, se esageri si vede.

Andrea non è cattivo, ma è tanto preso da sé stesso. Se è cambiato da quando stava con me? Diciamo che dipende anche da con chi stai. Io gli tiravo fuori un lato, magari un’altra ragazza gli tira fuori altre caratteristiche.

Quando stavamo insieme noi, passami il termine, non lo cag..a nessuno. – ha continuato Giorgia Lucini – Adesso con due milioni di follower e con tutte queste ragazzine che gli vanno dietro è diventato super famoso, quindi ci sta che un po’ ti monti la testa.

Se Giulia De Lellis mi somiglia? Forse nei colori. Alcuni blog dicono che io sembro lei, ma cari miei io sono del 92 quindi è lei che somiglia me al massimo!

Li vedo davvero simili. Dicono che lui l’ha tradita. Lui deve essere rispettoso nei confronti delle donne.

Cosa accomuna loro due? Interessati a farsi vedere, gli piace stare in TV. Lei ha fatto tutta quella scena quando lui stava al GF, sembrava che non si vedessero da anni, tutto molto drammatico… quando ti ripropongono un altro reality, se ami il tuo fidanzato e vuoi stare più tempo con lui rifiuti. Ma ad alcune persone piace proprio stare davanti la TV. Ma gli piace proprio fare di tutto per farsi vedere. Detto ciò, però, mi piacciono insieme. Si somigliano”.