Giordano Mazzocchi – a distanza di cinque mesi dalla rottura con Nilufar Addati – sembrerebbe aver ritrovato la felicità accanto a Rachele Risaliti, vincitrice del concorso Miss Italia del 2016.

A scoprire i due (ora in vacanza a Formentera) è stato il portale IsaeChia, che ha ricevuto una segnalazione da una lettrice:

Per chi non si ricordasse che faccia ha la Risaliti, ecco una foto della sua incoronazione:

“Ciao a tutti ragazzi. Purtroppo ultimamente le cose tra me e Nilufar non sono andate bene. Scrivo questo per rispetto di tutte le persone che ci hanno sostenuto nei momenti bello e brutti. Perché tutto questo è stato bello anche grazie a voi. Sono una persona abbastanza riservata, lo sapete. Per questo non entro nei dettagli. Perché non fa parte di me. Siamo due persone molto diverse, molti problemi sono sorti per questo motivo. Tutto ciò ci porta a frequenti litigate che non ci fanno stare bene. Ognuno ha le sue ragioni, ho fatto molti errori anche io e me ne assumo le responsabilità. Per me Nilufar rimarrà sempre Nilufar. Vi prego in questo momento difficile di avere rispetto. Rispetto che io e lei ci siamo sempre portati fino ad oggi. Scrivo questo perché ho letto tante cattiverie su di me e su di lei.”