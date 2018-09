Nilufar e Giordano si sono lasciati a Temptation Island Vip? Nonostante la dura discussione che vedremo martedì sera, pare che i due stiano ancora insieme, almeno secondo una lettrice di Isa e Chia.

“Ciao ragazze! Vi do una piccola anticipazione su Temptation Island Vip: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono usciti insieme! Lo so perché qualche giorno fa sono stata in una nota osteria di Roma, dove spesso si fermano a pranzo o a cena alcuni ex partecipanti di Uomini e Donne, e io mi sono messa a chiacchierare un po’ con i proprietari del locale, perché mi sarebbe piaciuto incontrare Andrea Melchiorre che è tra quelli che vanno spesso lì! Parlando è venuto fuori che proprio il giorno prima c’erano stati a mangiare Giordano e il fratello Agostino, e a tal proposito mi hanno detto che lui e Nilufar sono usciti insieme dal programma! Spero di esservi stata d’aiuto! Un bacione.“