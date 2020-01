Giordana Angi, Voglio essere tua (Sanremo Edition): la data di uscita e la tracklist del repack dell’album della cantautrice.

Anche Giordana Angi sta per tornare nei negozi e negli store online con un nuovo album. O meglio, una nuova edizione di un vecchio album. La cantuatrice laziale ha infatti annunciato l’arrivo della Sanremo Edition del suo primo album ufficiale, Voglio essere tua.

Ecco la data d’uscita, la tracklist e tutti i dettagli sulla nuova uscita discografica della voce di Casa.

Giordana Angi: Voglio essere tua (Sanremo Edition)

L’artista di origini francesi, che sarà in gara al Festival con il brano Come mia madre, ha annunciato l’arrivo della nuova edizione del suo album. La data di uscita è il 7 febbraio.

Oltre ai pezzi già presenti in Voglio essere tua, nel disco ci saranno proprio la canzone di Sanremo, ma anche altri tre brani. In particolare una nuova versione di Seconda pelle, brano scritto a quattro mani con Tiziano Ferro per l’album Accetto miracoli, oltre agli inediti La tua eredità e Désole.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/giordanaangiofficial

Voglio essere tua (Sanremo Edition): la tracklist

Andiamo a scoprire tutte le tracce di Voglio essere tua (Sanremo Edition), che sarà disponibile anche in versione deluxe con un libretto di 24 pagine che include i testi di tutte le canzoni presenti nell’album.

Ecco la tracklist:

Come mia madre

Oltre mare (feat. Alberto Urso)

Stringimi più forte

Le 4 Milano

Seconda pelle

La tua eredità

Voglio essere tua

Ti vorrei adesso

Lola

Sempre pronti a giudicare

Désole

Paura di morire non ne ho

400 proiettili

Encore

Di seguito il video di Stringimi più forte:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/giordanaangiofficial