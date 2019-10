Le dichiarazioni di Giordana Angi sul suo nuovo album, Voglio essere tua, sul rapporto con Tiziano Ferro e sul possibile approdo a Sanremo.

Giornate calde per Giordana Angi. La cantautrice laziale, seconda classificata ad Amici di Maria De Filippi 2019, torna nei negozi con il secondo album in una manciata di mesi, Voglio essere tua. E nel promuoverlo, si è lasciata andare al racconto delle sue sensazioni su questa prima importante fase della sua carriera.

Ecco le dichiarazioni più importanti dell’artista ai microfoni di Rockol.

Giordana Angi intervista: le dichiarazioni sul nuovo album

Ad appena sei mesi da Casa, Voglio essere tua è un lavoro che attesta la maturità artistica ormai raggiunta da Giordana. All’interno sono presenti ballate, un pezzo reggae, e anche un pezzo in francese, solo piano e voce.

Spiega Giordana: “Quel brano è stato registrato in presa diretta, senza ritocchi, e questa cosa mi piace molto. Sono un po’ stanca dell’elettronica. Vorrei tornare all’essenziale: come nasce veramente la musica“.

Parole importanti per una ragazza giovane ma che ha già ben chiare le idee su ciò che vuole.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/giordanaangiofficial

Giordana Angi, Tiziano Ferro e Sanremo

Non solo cantautrice. Giordana è ormai anche una ricercata autrice, e ha lavorato a diverse tracce del nuovo album di Tiziano Ferro, Accetto miracoli. Tra queste anche i due primi singoli, Buona (cattiva) sorte e Accetto miracoli.

Sul rapporto con Tiziano, la Angi ha dichiarato: “Il collante tra di noi sono sempre state le canzoni. Essere nel suo album per me è un onore, credo sia stato bello per lui vedermi crescere sotto questo aspetto“.

Tra gli artisti con cui le piacerebbe cantare in futuro c’è però un’altra grande star della nostra musica, Laura Pausini: “Mi è stato chiesto qualcosa anche da lei, sarebbe un sogno“.

Infine, Giordana ha spalancato le porte a Sanremo, che finora l’ha vista protagonista solo tra i Giovani nel 2012: “Mi piacerebbe tornare a Sanremo perché ho in mente una canzone e credo, e spero, sia quella giusta. È il palco più prestigioso per i cantautori e per gli autori, ma non dipenderà da me“.

Di seguito il video di Stringimi più forte di Giordana Angi:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/giordanaangiofficial