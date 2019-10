Nei mesi scorsi Giordana Angi ha più volte dichiarato di essere single, ma adesso qualcosa è cambiato. La coach di Amici Celebrities in un’intervista rilasciata a Novella 2000 ha confessato di essere innamorata. La cantante ha anche aggiunto che la sua fidanzata non è famosa.

“Se sono innamorata? Sì, ma non la conoscete perché lei non è famosa. Per ora preferisco però non fare il suo nome”.