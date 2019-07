Giordana Angi, Buona (cattiva) sorte: il video dell’esibizione dal vivo della cantante di Amici scoperta da Tiziano Ferro.

Giordana Angi è partita per il suo tour estivo, e ha già regalato grandi sorprese ai suoi fan. La cantante seconda classificata ad Amici di Maria De Filippi ha infatti stupito i suoi ammiratori nel concerto di Caserta cantando anche un brano non suo in rotazione radiofonica in questo periodo: Buona (cattiva) sorte di Tiziano Ferro.

Il primo singolo estratto da Accetto miracoli dal cantautore di Latina porta infatti anche la firma di Giordana, che ha voluto ‘riappropriarsene’ per il suo tour estivo.

Giordana Angi e Tiziano Ferro

Che il rapporto tra Giordana e Tiziano sia stretto non lo scopriamo oggi. Tutti sanno infatti che il primo big a credere in lei, ben prima della partecipazione ad Amici, sia stato proprio Ferro, che ha prodotto i suoi primi lavori.

Anche per questo l’artista ha voluto coinvolgerla nella stesura di alcuni brani di Accetto miracoli, tra cui Buona (cattiva) sorte, scritta a sei mani con l’aiuto anche del fidato Emanuele Dabbono.

Giordana Angi, Buona (cattiva) sorte: il video

L’occasione per cantare dal vivo la hit di Tiziano Ferro è stata la data di Belvedere di San Leucio (Caserta). Ricordiamo che la Angi proseguirà il proprio tour nelle prossime settimane con queste date: 1° agosto a Bisceglie (BAT), 4 agosto a Partanna (Trapani), 5 agosto a Zafferana Etnea (Catania), 20 agosto a Diamante (Cosenza), 23 agosto a Pescara, 30 agosto a Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 7 settembre a Pisa.

Tra l’altro il Casa Tour sarà impreziosito da due date nei palazzetti anche nel mese di autunno.

Di seguito il video dell’esibizione di Giordana Angi sulle note di Buona (cattiva) sorte pubblicato dal fan club della cantante italo-francese divenuta famosa con Amici di Maria De Filippi:

