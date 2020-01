Giordana Angi a Sanremo 2020 con Come mia madre: la cantante rivelazione di Amici è pronta a stupire tutti sul palco dell’Ariston.

La vita di Giordana Angi è stata completamente stravolta nel giro di pochi mesi. Dopo essere stata per qualche anno la ‘delfina’ di Tiziano Ferro, il primo nome importante a credere in lei, nel 2019 la cantautrice laziale è stata grande protagonista ad Amici, talent in cui è arrivata seconda.

Un trampolino straordinario per la sua carriera, che da maggio è letteralmente esplosa fino all’annuncio di Amadeus del suo inserimento nel cast di Sanremo. Una competizione in cui, tra l’altro, non arriva per la prima volta in assoluto…

Giordana Angi: Come mia madre

Il debutto di Giordana tra i Big del Festival sarà con un brano intitolato Come mia madre. Un pezzo che con tutta probabilità sarà incentrato proprio sul suo rapporto con la donna che l’ha messa al mondo, e che per questo promette di essere uno dei più emozionanti in gara durante la kermesse.

Per il momento non conosciamo i dettagli, ma le premesse sono positive, e grazie anche alla spinta del pubblico chissà che la sua prima avventura sanremese da ‘grande’ non possa essere già bagnata con un risultato di prestigio.



Giordana Angi a Sanremo

Come già anticipato, anche se non tutti lo ricordano, Giordana ha già partecipato in passato al Festival di Sanremo. Nel 2012 ha fatto il suo debutto in assoluto nella categoria Giovani con il brano Incognita poesia, senza troppa fortuna.

Ha partecipato di nuovo alla kermesse, stavolta tra i Big, nel 2018. Ovviamente, non come interprete, ma solo come autrice. Nell’occasione ha infatti firmato il brano Senza appartenere portato da Nina Zilli sul palco dell’Ariston. Risultato? Non eccezionale: 17esimo posto in un Festival dominato da Ermal Meta e Fabrizio Moro.

Di seguito il video di Incognita poesia:

