Gionee ha presentato nel mese di Maggio 2017 tre nuovi smartphone della serie ‘S’ – il pricipale Gionee S10 e le varianti S10B e S10C – a cui si è aggiunto il 22 dicembre il Gionee S10 Lite.

All’inizio del mese di aprile, circa cinque mesi dopo il debutto di Gionee S9, sono trapelate le prime informazioni riguardanti il modello successore, il Gionee S10, il quale è stato certificato da TENAA in Cina in quel mese. Una settimana piu’ tardi, di un presunto prototipo del Gionee S10 è trapelato un benchmark via GFXBench, rivelando alcuni dettagli sulle specifiche del telefono. Il 9 maggio, online è trapelata la prima foto dal vivo del presunto smartphone. Il 26 maggio, Gionee ha ufficialmente presentato Gionee S10 ma non solo: anche le varianti S10B e S10C. Il 22 dicembre, Gionee ha ufficialmente presentato Gionee S10 Lite.

Gionee S10 è uno smartphone dotato di un display touch da 5,5 pollici con risoluzione full HD di 1080×1920 pixel e vetro curvo 2.5D e viene alimentato da un processore Octa-core (MediaTek Helio P25) con clock a 2.5GHz, GPU Mali-T880 e 6 GB di RAM LPDDR4X mentre la memoria interna ammonta a 64 GB ed è espandibile. Per quanto riguarda le telecamere, ce ne sono quattro in totale: Gionee S10 ha doppia fotocamera sia nella parte posteriore (16MP/8MP con dual-tone LED flash) che anteriore (20MP/8MP). S10 esegue la piattaforma Android con Amigo 4.0 OS e viene alimentato da una batteria 3450mAh non rimovibile. Il telefono misura 155 x 76.78 x 7.35 mm, pesa 178grammi e integra sensore di prossimità, accelerometro e sensore di luce ambientale. La connettività include 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.0, GPS.

Gionee S10B è uno smartphone dotato di un display touch da 5,5 pollici con risoluzione full HD di 1080×1920 pixel e vetro curvo 2.5D e viene alimentato da un processore Octa-core (MediaTek Helio P10) con clock a 1.8GHz, GPU Mali T860 e 4 GB di RAM mentre la memoria interna ammonta a 64 GB ed è espandibile fino a 128GB. Per quanto riguarda le telecamere, ce ne sono tre in totale: Gionee S10B ha doppia fotocamera nella parte posteriore (13MP/5MP con dual-tone LED flash e PDAF) mentre nella parte anteriore si trova un sensore da 13MP. S10B esegue la piattaforma Android con Amigo 4.0 OS e viene alimentato da una batteria 3700mAh non rimovibile. Il telefono integra sensore di prossimità, accelerometro e sensore di luce ambientale. La connettività include 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, GPS.

Gionee S10C è uno smartphone dotato di un display touch IPS da 5,2 pollici con risoluzione HD di 720×1280 pixel e viene alimentato da un processore Quad-core (Qualcomm Snapdragon 427) con clock a 1.4GHz, GPU Adreno 308, 4 GB di RAM mentre la memoria interna ammonta a 32 GB ed è espandibile fino a 128GB. Per quanto riguarda le telecamere, ce ne sono due in totale: Gionee S10C ha una fotocamera posteriore da 13MP con LED flash mentre nella parte anteriore si trova un sensore da 16MP. S10C esegue la piattaforma Android con Amigo 4.0 OS e viene alimentato da una batteria 3100mAh non rimovibile. La connettività include 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS.

Tutti e tre gli smartphone hanno un lettore di impronte digitali, sistema operativo Amigo OS 4.0 basato su Android 7.0 Nougat e uno slot ibrido utile per inserire una seconda SIM o la scheda microSD per l’espansione della memoria.

Riguardo prezzi e disponibilità, Gionee S10 viene reso disponibile in Cina a partire da 9 Giugno nelle varianti di colore Cherry Gold, Dark Black, Indigo Blue e Primrose Green al prezzo di CNY 2,599 (335 euro circa). Gionee S10B viene reso disponibile dal 9 Giugno in Cina al prezzo di CNY 2199 (285 euro circa) mentre Gionee S10C è disponibile dal 26 maggio al prezzo di CNY 1,599 (200 euro circa).