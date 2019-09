“Divieto totale di pubblicità e di sponsorizzazione ha messo in crisi in particolare il comparto on line, con un provvedimento preso in assenza di conoscenza specifica della materia, che richiede senz’altro una riflessione più ampia e la lettera, altro non è, che l’invito all’apertura di un dialogo, di un tavolo con competenza e responsabilità, vista anche la maturità che il Premier ha dimostrato nel risolvere la crisi di governo”. Lo ha detto il presidente di Assologico, Moreno Marasco, all’Adnkronos, parlando della lettera aperta al Premier Giuseppe Conte. “E’ un appello al presidente Conte”.

