“Giocatori di razza nera per l’Italia. Bisognerà abituarsi a questo”. È bufera sui commenti di un cronista argentino sulla Nazionale italiana under 17, che ha esordito ai Mondiali di categoria battendo 5-0 le Isole Salomone. Le parole del commentatore sono state diffuse su Twitter da un profilo argentino, che ha pubblicato un breve video, e hanno suscitato la veemente reazione di molti utenti.

Ma il telecronista Gaston Recondo non ci sta, e replica su Twitter alle accuse: “Si stanno traendo conclusioni da una mia frase estratta dal contesto. Solo qualche distratto, mal disposto o malizioso può supporre che un gesto di discriminazione possa emergere dalla mia testa o dal mio cuore. E quelli che mi conoscono, sanno direttamente che è impossibile”. E ancora: “Capite che l’ho detto come osservazione sul cambiamento che avverrà a partire da questa nuova generazione e che non ha nulla a che fare con il razzismo o la discriminazione?”

Fonte