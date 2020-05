Le restrizioni per il Covid-19 sono ancora attive nella Fase 2 della gestione dell’epidemia, ma a Bari a molte persone non sembra interessare. E così c’è chi in mattinata ha incontrato un gruppo di amici, tutti fra i 18 e i 22 anni, a Parco Perotti per sfidarsi in una partita di basket. In barba al distanziamento sociale imposto dal decreto del 26 aprile e “per di più nel campo che era stato transennato per evitare l’accesso”, spiegano dal comando di polizia locale.

Il dispositivo di controlli messo in piedi sui 40 chilometri di costa del capoluogo, con posti di blocco e agenti da Santo Spirito a Torre a Mare, ha portato a sanzionare 15 persone per un totale di diverse migliaia di euro. Un campionario di comportamenti scorretti molto variegato. Si va così dal gruppo di runner beccato a correre su corso Trieste e senza rispettare la distanza di due metri prevista per le attività sportive ai cittadini scoperti ad arricciare polpi e sviscerare seppioline in zona San Giorgio, anch’essi senza rispettare il distanziamento sociale.

Scena simile a ‘N derr la lanz’, sul lungomare in pieno centro, durante il caratteristico mercato ittico: i vigili hanno multato pescatori e acquirenti dei prodotti esposti sui banconi perché sprovvisti delle mascherine. In pochi accettano la sanzione senza obiettare, come dimostrano i verbali delle multe. I podisti, per esempio, hanno spiegato agli agenti di procedere “in fila indiana ben distanziata”, mentre uno dei pescatori amatoriali ha spiegato ammesso di “aver interpretato male le disposizioni”. E fra le indicazioni raccolte c’è anche chi spiega di essere uscito “dopo due mesi a farsi una camminata mare, visto che sono anche disoccupato”.