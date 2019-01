SI IMPARA molto di più giocando, le maestre a scuola lo sanno. Ma è vero anche il contrario. Giocare permette d’imparare, è il primo strumento di esplorazione del mondo per i più piccoli. Ma per ogni età serve l’attività ludica giusta da realizzare nel modo più adatto. Sapere come scegliere i divertimenti è il tema del nuovo

• LE FIABE DELLA BUONA NOTTE

Non viviamo più in un momento di transizione, i dispositivi elettronici fanno parte della nostra quotidianità. Ma non dobbiamo pensare che la visione di un cartone animato prima di andare a dormire possa sostituire il momento della lettura della fiaba della buona notte. La lettura è fondamentale per lo sviluppo dei bambini, anche da molto piccoli. Il contatto fisico e la musicalità della voce, incantano tutti anche i neonati. Questo momento, oltre a preparare il bambino al momento del riposo è un ulteriore momento educativo, dove il piccolo esercita la capacità di ascoltare e restare attento ma gli permette di confrontarsi con parole nuove da imparare. Gli strumenti digitali però non possono essere né ignorati né tantomeno vietati. Piuttosto, mentre insegniamo a leggere sulla carta stampata, il tablet può essere usato per imparare i rudimenti della programmazione o per iniziare a conoscere la tecnologia.