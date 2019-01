Gino Paoli sarà protagonista di un concerto speciale a Roma per festeggiare i 60 anni di carriera: i dettagli.

Gino Paoli grande protagonista della primavera romana. Il leggendario cantautore genovese d’adozione terrà un concerto speciale, il 12 maggio 2019, alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma per festeggiare i propri 60 anni di attività musicale.

Ecco tutti i dettagli su questo evento imperdibile per tutti gli appassionati di uno dei cantautori più importanti nella storia della nostra musica leggera.

Gino Paoli, un concerto speciale a Roma: data e biglietti

L’evento, che s’intitolerà Una lunga storia, servirà all’artista nato a Monfalcone anche per presentare i brani della sua prossima uscita, oltre a tutti classici più importanti del suo infinito repertorio, come Sapore di sale o Il cielo in una stanza.

Sul palco con lui ci saranno il pianista Danilo Rea e l’Orchestra da Camera di Perugia, diretta dal Maestro Marcello Sirignano. Per la sezione di concerto dedicata ai classici, invece, ad accompagnare Paoli saranno Rita Marcotulli al piano, Alfredo Golino alla batteria e Ares Tavolazzi al contrabbasso.

I biglietti per questo imperdibile evento sono in vendita sul circuito TicketOne.

Gino Paoli: le canzoni immortali

Come sintetizzare una carriera lunga 60 anni in pochi grandi capolavori? Gino Paoli è stato ed è uno degli artisti non solo più longevi e raffinati della nostra musica leggera, ma anche uno dei più prolifici, con oltre trenta album in studio in carriera.

La gatta, Che cosa c’è, Senza fine, Una lunga storia d’amore, Quattro amici, sono solo alcuni dei titoli di canzoni immortali scritte dal grandissimo Paoli. Un artista la cui musica non finirà mai di emozionare.

Di seguito il video di un’esibizione dal vivo di Gino Paoli, che canta Il cielo in una stanza:

