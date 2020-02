Mettere in pausa la propria carriera per rimettere ordine in una vita che, nonostante i tanti successi, non è stata semplice. La russa Aleksandra Soldatova, quattro volte campionessa del mondo di ginnastica ritmica, ha annunciato di soffrire di bulimia e di volersi dedicare alle cure, mettendo da parte lo sport. Almeno per il momento.

Per la 21enne l’inizio del 2020 è stato particolarmente duro: la settimana scorsa, i media russi hanno riportato la notizia del suo ricovero in un ospedale di Mosca, dove era arrivata con alcune ferite ma non in pericolo di vita. Si era parlato di tentato suicidio e di problemi di bulimia, ma era stata la stessa Soldatova, tramite l’account social della sua allenatrice Anna Dyachenko, a smentire tutto: “Ho solo avuto un incidente mentre stavo preparando la colazione”. Un giallo a cui aveva contribuito la stessa Dyachenko, dichiarando a Ria Novosti di aver sentito la ginnasta il giorno del ricovero e di aver saputo che si trovava in ospedale solo per dei controlli. E per mettere ulteriormente a tacere le voci sulle sue fragili condizioni psicofisiche, lo scorso fine settimana Soldatova a sorpresa aveva anche partecipato a un prestigioso spettacolo di gala nella capitale.

Ma alla fine Aleksandra ha deciso di venire allo scoperto e di ammettere la verità: all’agenzia di stampa ufficiale russa Tass ha spiegato di soffrire di bulimia da due anni e di aver vissuto “divisa tra la mia lotta con questa malattia e lo sport meraviglioso che è la ginnastica”. Una decisione non facile, di cui aveva parlato solo con i suoi allenatori a partire dal 2018, anno in cui ai Campionati del mondo di Sofia vinse la medaglia d’oro oro nel nastro e nella gara a squadre, l’argento nella palla e il bronzo nell’all-around. “Per me è molto difficile parlarne, è una malattia spaventosa. Quando l’ho detto alla mia allenatrice, ho parlato con lei per tre o quattro ore. Le sono davvero grata così come a Irina Alexandrovna (presidente della federazione russa di ginnastica ritmica, ndr), che mi hanno davvero sostenuto”.

Inizialmente, Soldatova aveva cercato di tenere nascosti a tutti il disturbo alimentare, negandolo anche a se stessa, anche per paura di non essere autorizzata a gareggiare. “A chiunque stia soffrendo di bulimia, voglio dire che la fase più difficile è riconoscere il problema. Quando poi l’ho detto, ho ricevuto tanto sostegno”. La ginnastica, ha spiegato la giovane, è stata un’ancora di salvezza, ma allo stesso tempo un ostacolo alle cure. “Lo sport a livello professionale e la bulimia non sono compatibili, soprattutto quando hai bisogno di essere in piena forza alle Olimpiadi – ha dichiarato Soldatova – E’ impossibile curare facilmente la bulimia. Hai bisogno di determinati prerequisiti a livello genetico, la malattia sarebbe apparsa in qualche modo. Ogni volta messa di fronte alla scelta tra lo sport e la mia salute, ho scelto lo sport”.

Dopo la decisione di curarsi in una clinica, presa l’anno scorso, Soldatova ha interrotto una prima volta il percorso riabilitativo ed è dovuta tornare nuovamente in ospedale. Poi il ritorno alle gare, e adesso la decisione di fermarsi per completare le cure. Con l’obiettivo di tornare a gareggiare e a vincere, per dimostrare di aver battuto anche il peggiore degli avversari.