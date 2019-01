I fan della coppia lo sospettavano da giorni e oggi è arrivata la conferma. Ginevra Pisani e Claudio D’Angelo si sono lasciati, a rivelare la rottura della coppia di Uomini e Donne è stata la diretta interessata con delle storie su Instagram.

“Ciao ragazzi, oggi è una bellissima mattinata qui a Napoli. Purtroppo però il cielo in questo momento non rispecchia il mio umore in questo momento. Ho preferito non espormi finora perché credo che certe cose siano così importanti che abbiano bisogno di tempo per essere maturate e metabolizzate. Come avrete capito qualche giorno dopo dal ritorno dal viaggio a Cuba ho deciso di mettere fine al mio rapporto. Le ragioni, sono grandi mancanze da parte di Claudio. Mancanze che accumulate nel tempo sono diventate troppo dolorose e inaccettabili ai miei occhi. Quando ho iniziato questa storia ho scoperto di avere tanto coraggio, tanto da lasciare famiglia, la mia città, i miei amici, perché ero spinta da una voglia pazza vivermi questo amore. Sono stati due anni ricchi di emozioni, viaggi, ma soprattutto tanto amore e rispetto e fiducia. Infatti mi reputo molto fortunata. Con Claudio posso dire di aver vissuto un grande primo amore.

Sarà all’antica, ma vi confesso che credevo che potesse esistere il per sempre. Purtroppo però i sogni non sempre si avverano e ho dovuto trovare il coraggio per lasciare qualcosa che non mi faceva essere felice né amata. Sono certa che voi capirete, perché quando finisce una storia non c’è uno chi vince e chi perde. Sono solo due persone che inizieranno un nuovo capitolo, ma con due direzioni diverse.”