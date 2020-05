“Oggi viviamo in una società dove l’importante è arrivare primi. Non ci interessa a chi si fa male, non ci interessa chi si distrugge, non ci interessa che sia vero. Fa vendere? Scrivi pure, chi se ne frega. Ma io a questi giochetti non ci sono mai stata e mai ci starò. La verità sempre”. Lo dice all’Adnkronos Gina Lollobrigida smentendo “categoricamente”, assieme all’imprenditore e suo assistente personale Andrea Piazzolla, che la puntata ‘Lollobrigida’ di ‘Un giorno in pretura’ andata in onda domenica 3 maggio sia stata tolta dal sito di Raiplay per “presunte minacce all’azienda. Come ha anche dichiarato l’ufficio stampa di Rai 3 – sottolineano Lollobrigida e Piazzolla – l’azienda non ha i diritti per pubblicare la puntata sul sito Raiplay, sebbene lo abbia fatto erroneamente in un primo tempo”.

