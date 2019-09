“Non sono un mago”

– Diego Armando Maradona ha diretto il suo primo allenamento come nuovo tecnico del Gimnasia La Plata. L’ex Pibe de oro ha allenato la squadra a porte aperte nello stadio “Juan Carmelo Zerillo” di La Plata, che per l’occasione ha avuto una capienza limitata a 31.500 posti, come riportato da ‘Marca Argentina’.

Maradona ha avuto il suo primo contatto diretto con i tifosi del Gimnasia che hanno fatto festa fuori e dentro lo stadio (Goal Argentina riporta più di 20.000 presenze). Il club ha messo in vendita la maglietta con la 10 di Maradona che ha riscosso grande successo. Maradona ha fatto saltare tutto lo stadio al ritmo di “Chi non salta è un inglese” e ha aggiunto: “Sarò presente a tutti gli allenamenti, a differenza di quanto dicono alcuni giornalisti. Perché chi non si allena poi non gioca. Io chiedo ai nostri giocatori di dare la vita per voi. Domenica ci giocheremo la vita. Voi siete quelli che ci faranno vincere le partite, e le vinceremo. Questa squadra sarà un esempio, io non sono un mago, mi piace lavorare e guadagnare correndo, come ho fatto per tutta la mia vita”.

700 giornalisti accreditati

Alla conferenza stampa di presentazione delle ore 20 si sono accreditati più di 700 giornalisti provenienti da tutto il mondo. Maradona aveva firmato giovedì scorso come tecnico della prima squadra fino al termine della stagione. Al suo fianco ci sarà Sebastian “Gallego” Mendez. Maradona torna a lavorare in Argentina dopo quasi 10 anni, l’ultima esperienza come ct dell’Albiceleste conclusa nel Mondiale del 2010 in Sudafrica.