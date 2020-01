Prima lo scontro, poi il chiarimento. Protagonisti dell’acceso botta e risposta in tv Massimo Giletti e il presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Marco Polimeni. Durante il collegamento con lo studio, per un presunto suggerimento sul nome del procuratore Gratteri, il conduttore sbotta: “Scusi, chi gliel’ha detto? Lei ha guardato a destra della telecamera e qualcuno gliel’ha detto. Questo non lo accetto”. E i toni si scaldano, con Polimeni che arriva ad annunciare una querela. Poi, al rientro dalla pubblicità, il chiarimento.

“Ho alzato probabilmente io i toni – dice Giletti -, ma quando vedo che un ragazzo giovane come lei riceve un messaggio sull’uso di Gratteri, non lo accetto. Lei deve farlo dal suo cuore. Non deve sentire le persone esterne, che sicuramente aiutano, e ci sta” ma “o si crede in Gratteri col cuore o sennò si usa come una foglia di fico”.

“Concordo con lei” replica il presidente del Consiglio comunale di Catanzaro. “E mi scuso anche io con lei“. Poi spiega l’accaduto: “Quando mi sono girato è stato perché i suoi collaboratori mi hanno detto che mi ero troppo decentrato rispetto alla telecamera”. E Giletti ha accettato la spiegazione: “La questione è chiusa qui”.

