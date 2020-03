Gigliola Cinquetti alla finale dell’Eurovision Song Contest: lo ha reso noto TV Sorrisi e canzoni.

Gigliola Cinquetti tornerà all’Eurovision Song Contest. A distanza di 56 anni dalla sua vittoria a Copenaghen, quando da 16enne conquistò il successo grazie a Non ho l’età, la cantante veronese dovrebbe tornare sul palco dell’ex Eurofestival a Rotterdam in questo 2020.

Lo ha reso noto il settimanale TV Sorrisi e Canzoni, annunciando Gigliola come ospite della finale. Ma per il momento bisognerà usare il condizionale: a causa del Coronavirus l’evento è infatti a rischio.

Gigliola Cinquetti all’Eurovision Song Contest 2020

Se l’Eurovision si farà, Gigliola tornerà dunque a emozionare tutti i suoi fan a distanza di 56 anni.

Un grande onore per uno dei nostri due vincitori nella manifestazione (l’altro è Toto Cutugno). Non resta che attendere novità. Al momento infatti il Festival è a rischio e si vagliano soluzioni alternative, come l’andare in scena a porte chiuse. Uno spettacolo che sarebbe però piuttosto deprimente.



Giglola Cinquetti: un’artista internazionale

La cantante veronese è una delle poche vere star italiane ad essere riuscite a farsi apprezzare all’estero. Ad esempio, è nella elite delle nostre artiste arrivate in classifica nel Regno Unito, insieme ad altri mostri sacri come Raffaella Carrà, Ivana Spagna e Rita Pavone.

Il suo più grande successo rimane però proprio il trionfo all’Eurofestival a Copenaghen nel lontanissimo 1964 con Non ho l’età. Una vittoria arrivata a soli 16 anni, a un anno di distanza dalla vittoria del Festival di Castrocaro. Insomma una sorpresa assoluta che è rimasta nella storia della più importante kermesse musicale al mondo.

Questa la sua esibizione sulle note di Non ho l’età:

