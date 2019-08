L’affetto dei tifosi

– A due mesi dal malore che lo ha colpito nella sua casa in Toscana, Gigicontinua a lottare tra la vita e la morte. L’ex tecnico di Napoli e Inter, 80 anni, dal 20 giugno è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cisanello di Pisa. Oggi, per la prima volta, la moglie Monica Fontani rompe il silenzio in un’intervista a La Provincia di Cremona: “Continua a lottare e noi insieme a lui, giorno per giorno”.

“Alcuni tifosi sono arrivati fin qui a Pisa, in ospedale. Hanno portato a Gigi dei palloncini rossi a forma di cuore – ha aggiunto – con messaggi di incoraggiamento per Gigi, li abbiamo attaccati nella sala d’aspetto”. E ancora: “Voglio essere sincera fino in fondo: la situazione resta complicata, mio marito ha avuto un ictus e oggi non possiamo ancora parlare di un percorso in discesa. Tuttavia siamo qui. La speranza c’è sempre, anche se il quadro complessivo resta delicato”.