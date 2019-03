“Roma aveva bisogno della benedizione del Papa”. Parola del romano doc Gigi Proietti che fa le sue considerazioni sulla città della quale oggi, come dice, non è “tanto contento”, alla luce della visita del Pontefice. “Il Papa va dappertutto, – dice all’Adnkronos Proietti – è uno che viaggia. Ma se c’è una sua buona parola, una benedizione, un sostegno, un incoraggiamento non guasta. Speriamo che abbia contribuito a rasserenare non solo la Giunta capitolina ma tutta l’atmosfera. Roma è sempre bersagliata e oggetto di critiche, il che non è carino nemmeno per noi romani”. Roma città complicata, un luogo comune dal quale prendere le distanze, ha detto oggi l’ex sindaco di Roma, Walter Veltroni. “Certo non è una città di facile gestione. Io non voglio né giustificare, né enfatizzare l’operato di nessuno, ma come cittadino che ama la sua città – rileva Proietti – non ne sono contento. Opinione che credo sia condivisa anche dalla sindaca Raggi perché è una città nella quale sembra essere difficile agire con una certa velocità”.

Fonte