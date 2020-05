TMZ qualche giorno fa ha annunciato in esclusiva mondiale che Gigi Hadid è incinta di Zayn Malik. La mamma della modella ha confermato tutto ed ha anche svelato che a settembre la coppia avrà una bella bambina.

Ieri Gigi era in diretta con Jimmy Fallon ed ha ringraziato tutti per gli auguri, ma ha anche fatto una precisazione. La Hadid e Zayn avrebbero preferito annunciare la gravidanza a modo loro e non che la notizia trapelasse dalla stampa.

“Grazie a tutti. Onestamente avremmo voluto annunciarlo alle nostre condizioni. Però siamo molto grati, emozionati e felici per gli auguri e il sostegno di tutti voi. Quando il conduttore le ha consigliato di godersi questo momento magico, la fidanzata di Zayn Malik ha risposto: “Soprattutto durante questo periodo è come una fodera argentata stare insieme a casa e sperimentare davvero giorno per giorno”.

Gigi Hadid mentre annuncia la sua gravidanza durante la sua intervista al Tonight Show Starring Jimmy Fallon: Home Edition! 🤍 pic.twitter.com/bHLhH9Dn6R — Gigi Hadid Italia (@GigiHadidIT) April 30, 2020

Gigi Hadid confirms her pregnancy with Zayn to none other than “Uncle Jimmy” pic.twitter.com/Kf52pLzsfc — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) April 30, 2020

Gigi Hadid ha anche svelato che la sua famiglia per il compleanno le ha fatto avere una torta a forma di Bagel fatta dal Boss delle Torte.