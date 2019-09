Gigi D’Alessio, Noi due: la data di uscita e la tracklist del nuovo album del cantautore partenopeo dopo l’avventura a The Voice of Italy.

Gigi D’Alessio ha iniziato a svelare le proprie carte. Il cantautore napoletano ha finalmente annunciato il titolo, la data di uscita e la copertina del suo nuovo lavoro sulla lunga distanza, un disco che arriva a due anni dall’ultimo album di inediti, 24 febbraio 1967.

Ecco tutte le informazioni su Noi due, il nuovo album della carriera lunga e ricca di successi dell’ex coach di The Voice of Italy.

Gigi D’Alessio, Noi due: la data di uscita

L’annuncio del Gigi nazionale è arrivato ovviamente con un post sui social. Per il momento l’artista ci ha svelato solo il titolo e la copertina di Noi due, oltre alla data di uscita: 18 ottobre 2019.

Niente da fare invece per quanto riguarda la tracklist, di cui già conosciamo due brani: Quanto amore si dà (featuring Gué Pequeno) e Domani vedrai. Ma Gigi ha anticipato che ci saranno grandi sorprese in arrivo, probabilmente altre collaborazioni di alto livello. Non resta che aspettare qualche giorno per saperne di più. Intanto, ecco la copertina:

Gigi D’Alessio: da The Voice of Italy al nuovo album

Gigi D’Alessio, dopo un 2018 difficile per i problemi con la compagna Anna Tatangelo, è tornato alla grande nel 2019, partecipando per la prima volta a un talent show nelle vesti di coach. L’artista ha infatti preso parte a The Voice of Italy, risultando tra l’altro il vincitore alla fine grazie al talento della giovane Carmen Pierri.

Che possa esserci proprio lei tra le collaborazioni ancora segrete del nuovo album? Possibile, anche se per il momento di certo non c’è nulla. Non resta che attendere ancora qualche settimana per poter conoscere tutto su Noi due, il diciottesimo lavoro di inediti della sua carriera.