Gigi D’Alessio, instore tour 2019: il calendario con tutte le date dei firmacopie per il nuovo album Noi due.

Gigi D’Alessio ha ufficializzato la sua partenza per un instore tour nei prossimi giorni. L’artista partenopeo, che il 18 ottobre tornerà nei negozi con il nuovo album Noi due, sarà protagonista nelle prossime settimane di una serie di incontri firmacopie per poter ammirare da vicino tutti i suoi fan.

Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli su questo nuovo instore tour e le date in calendario.

Gigi D’Alessio, instore tour per Noi due: le date

Noi due è il nuovo album di Gigi D’Alessio, a distanza di due anni dall’ultimo. Già due i singoli estratti da questo lavoro dell’ex giudice di The Voice of Italy: Quanto amore si dà con Gué Pequeno e Domani vedrai.

Un lavoro molto atteso che potrà permettere ai fan di ammirare da vicino il cantautore partenopeo, grazie all’instore tour. Ecco tutte le date finora ufficializzate:

18/10 Roma – CC Roma Est – ore 17.30

19/10 Eboli (SA) – CC Le Bolle – ore 17.00

20/10 Nola (NA) – CC Vulcano Buono – ore 17.00

24/10 Formia (LT) – CC Itaca – ore 17.00

25/10 Misterbianco (CT) – CC Sicilia – ore 17.00

26/10 Siracusa – Media World c/o CC Archimede – ore 17.00

27/10 Agrigento – CC Città dei Templi – ore 17.00

28/10 Palermo – La Feltrinelli, Via Camillo Benso Conte di Cavour, 133 – ore 17.30

30/10 Napoli – CC Neapolis – ore 18.00

01/11 Torino – CC Parco Dora – ore 17.00

02/11 Bologna – CC Vialarga – ore 17.00

03/11 Milano – CC Bonola – ore 17.00

04/11 Stezzano (BG) – Media World c/o CC Le Due Torri – ore 18.00

Questa la copertina di Noi due:

Gigi D’Alessio in concerto

Non solo instore tour. Ovviamente, Gigi si farà ammirare dai fan anche nei suoi concerti dal vivo. Da poco ha concluso le tre serate speciali Figli di un re minore con l’amico Nino D’Angelo, ma non si tratta di certo degli unici suoi appuntamenti dal vivo in programma in qeusto periodo.

L’artista ha infatti già annunciato due date che anticiperanno il tour mondiale per l’album Noi due. Gli appuntamenti sono quelli del 20 gennaio 2020 al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e del 24 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma.