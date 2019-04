Gigi D’Alessio e Gué Pequeno, Quanto amore si dà: il video del nuovo singolo del coach di The Voice 2019.

Da The Voice 2019 alla prima uscita discografica insieme: Gigi D’Alessio e Gué Pequeno sono pronti a unire le proprie forze. L’artista napoletano ha annunciato l’imminente uscita di un nuovo singolo, in collaborazione proprio con il rapper milanese.

Un regalo straordinario per tutti i sui fan, che farà probabilmente meno felici invece molti dei supporter del Guercio, ormai sempre più calato in una realtà mainstream che fino a pochi anni fa sembrava lontana anni luce dal suo modo di essere.

Gigi D’Alessio e Gué Pequeno, Quanto amore si dà: il video

Al debutto su Rai 2 il 23 aprile 2019, Gigi e Gué faranno certamente scintille anche in musica oltre che nello show televisivo. Cosa possa nascere dalla loro collaborazione è infatti solo lontanamente immaginabile. A dare l’annuncio è stato lo stesso cantautore napoletano attraverso un breve video sulla sua pagina Instagram.

Il cantante, augurando buona Pasqua ai fan, ha voluto condividere la notizia di questa nuova canzone il 3 maggio, con il titolo Quanto amore si dà. In attesa di ascoltarla, rivediamo il post con il clamoroso annuncio di Gigi:

Da Gué Pequeno a Nino D’Angelo

È un D’Alessio sempre più versatile quello che si sta presentando in questo 2019 ancora una volta sul mercato discografico. L’artista, che già in passato ha dimostrato di essere in grado di cambiare il proprio sound a seconda delle necessità, si tuffa in un featuring con uno dei rapper di punta del nostro panorama musicale hip hop. Cosa prevarrà tra melodia e rapping?

Ma non finisce qui. Perché Gigi è anche atteso da un importante appuntamento a giugno, quando per tre serate dominerà Napoli insieme a un altro dei nomi più importanti della canzone partenopea degli ultimi 30 anni: Nino D’Angelo.

Rap e neomelodico: due anime differenti per un unico artista che non smette mai di stupire…