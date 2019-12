Sua maestà Mikaela Shiffrin vince il gigante di Linz, gara valida per la Coppa del mondo di sci. La statunitense, leader già a metà gara, si è imposta con il tempo complessivo di 2’07”31 rifilando distacchi abissali alle avversarie. Sul podio sale ancora l’azzurra Marta Bassino, seconda a 1”36 dall’americana. Terza a 1”82 l’austriaca Katharina Liensberger. Quarta l’altra italiana Federica Brignone, che aveva chiuso al terzo posto la prima manche. Per la Shiffrin è la vittoria numero 63 in carriera in coppa del mondo. Meglio di lei solo Ingemar Stenmark (86 vittorie), Lindsey Vonn (82) e Marcel Hirscher (67).

