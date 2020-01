di Alisa Toaff

Salvo Veneziano a rischio espulsione immediata. E’ quanto apprende l’Adnkronos dalla produzione del ‘Grande Fratello Vip’ dopo le frasi sessiste dell’ex concorrente della prima edizione del reality show. La bufera è stata scatenata dalle affermazioni choc dell’ex pizzaiolo siciliano che, durante una serata di chiacchiere tra ‘amici’, tutti ex gieffini, si è lasciato andare ad affermazioni che hanno scatenato l’ira del web e non solo: ”Io, se fossi stato single, c’era quella piccolina lì, quella tutta trasparente (Elisa De Panicis, ndr), con sto culettino… quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale”, ha detto Salvo in merito all’abitino indossato dalla influencer, tra le risate degli altri inquilini.

