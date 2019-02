Gianni Sperti è stato senza ombra di dubbio quello più duro nei confronti di Claire e Gian Battista (qui per recuperare la storia). L’opinionista di Uomini e Donne ha parlato anche di ‘truffa al programma’.

“Truffa al programma. Questa è proprio una presa in giro a tutti. Basta. A noi non ce ne frega un ca**o di questa sceneggiata. Andate a casa a fare gli attori. Andatevene a fare in cu**.”

Sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, Gianni Sperti ha svelato i dettagli sulla clip incriminata. Il ballerino dice di aver ricevuto il video in forma anonima e di averlo visionato prima di inviarlo alla redazione del programma mariano.

“Riceviamo tante segnalazioni e per prassi in primis ne verifichiamo l’attendibilità e la provenienza. Inizialmente ho guardato il filmato, che mi è arrivato in forma anonima. Prima ho visto io il video. Quando ho ascoltato la conversazione tra i due ho sgranato gli occhi ho inviato il video direttamente alla redazione, perché era inequivocabile! Io non credo a nessuno dei due. Gian Battista è adulto e consenziente, nei dialoghi di quei filmati si affrontano discorsi non riguardanti un rapporto tra due persone, il tema principale è: cosa fare per restare più a lungo nella trasmissione imbrogliando la redazione e il pubblico a casa, recitando una parte per alimentare, a detta loro, uno scoop. Come se fossero la coppia più amata degli italiani (ride).”

Gianbattista e Claire non credono del tutto alle parole di Gianni, vorrebbero il nome di chi ha mandato quella clip e pare si siano anche rivolti alla Polizia Ferroviaria per scoprire chi li ha ripresi durante la loro conversazione.

Praticamente un Affi Fella gate in salsa over.

Claire ha continuato a fare la vaga, GianBattista ha provato a fare la vittima scaricando tutto su di lei, Gianni li ha mandati affanq! e Maria si è dovuta alzare per mandarli via perché proprio non lo volevano capire. #UominieDonne — Threshold (@HeyThreshold) 5 febbraio 2019

Giambattista e Claire meritano Gianni Sperti come voce della loro infima coscienza in loop proprio #uominiedonne — •Veronicα•❁ (@LaRonnie_) 5 febbraio 2019

Maria senza alzare la voce, lasciando che fossero Tina e Gianni a portare avanti lo show, con intelligenza e sadismo, ha distrutto Claire e fatto passare Gianbattista come un povero pagliaccio. Il tutto senza muoversi di mezzo mm dallo scalino. SONO INCANTATA #uominiedonne — Eli (@EliMt_) 5 febbraio 2019

Fonte: Uomini e Donne Magazine, Ilvicolodellenews, LaNostraTv