Durante la puntata di Uomini e Donne che ha visto la gogna mediatica di Sara Affi Fella (colpevole di esser rimasta fidanzata con Nicola durante tutta la durata del trono), Gianni Sperti si è lasciato andare ad una serie di commenti che hanno immediatamente fatto il giro del web.

Se Tina Cipollari l’ha buttata in caciara facendo sorridere il pubblico e Mario e Jack hanno fatto scena muta (come sempre), Gianni Sperti c’è andato giù pesante dando all’ex tronista della feccia umana che fa i soldi grazie ai follower, che ha avuto un atteggiamento pericoloso e che se si è fidanzata con Vittorio Parigini è solo per il Dio denaro.

“Faccio una richiesta al pubblico – ha esclamato Gianni Sperti – siete voi che dovete elogiare sul web le persone oneste e non la faccia umana, perché questi fanno soldi perché ci sono follower, perché ci sono i like che mettete voi, mandate avanti le persone oneste, non queste str**e”. “Una ragazza di 21 anni che è in grado di fare questo, è pericoloso!” “Lei si è innamorata di un calciatore per il Dio denaro, ovviamente, sempre, perché questo è un calciatore del Torino, cosa che Nicola non è”.

Come risponderanno i due protagonisti?