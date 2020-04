Negli ultimi mesi Paola Barale ha più volte lanciato shade al suo ex marito, Gianni Sperti. In una recente intervista rilasciata al settimanale F, la showgirl ha addirittura detto che l’opinionista di Uomini e Donne non le ha lasciato nemmeno un ricordo buono.

Sul magazine di Uomini e Donne hanno chiesto al ballerino di parlare della sua ex moglie, ma lui molto elegantemente ha rispettato il volere della Barale e non ha nemmeno risposto alle frecciatine.

Lo storico opinionista dello show mariano ha anche rivelato di aver scritto un libro in cui parla di una parte della sua vita ‘che ha faticato ad accettare’.

“Non sono innamorato, per adesso. Sono single per scelta. Difficile da spiegare, perché quando l’amore arriva, non bussa mai, non si può decidere se innamorarsi o meno. Ma io scelgo di dedicare il mio tempo a me stesso e ai miei cari perché quando mi innamoro mi annullo completamente per l’altra persone, sbagliando. – ha continuato Gianni Sperti – Condizione, questa, che inevitabilmente mi si ritorce contro e alla ne non mi fa vivere serenamente ed essere me stesso. Sono stato molto innamorato no a cinque anni fa di un amore travolgente, passionale ma, allo stesso tempo, molto difficile”.

Ho scritto un libro raccontando “le mie discese” e le corrispettive risalite. Ho finalmente raccontato una parte della mia vita che ho faticato ad accettare, una parte che mi ha insegnato tanto e che provo a trasmettere avvicinandomi a chi come me vive questi momenti. Oggi che io sono esattamente nel posto dove volevo essere e che finalmente mi riconosco davanti allo specchio”.