Gianni Sperti gay? Intervistato da Francesco Canino per Panorama, l’opinionista di Uomini e Donne ha commentato il rumor sul suo orientamento sessuale.

“Come è nata la voce sulla mia presunta omosessualità? Non lo so. Per me non è un’offesa o una diminutio. Al massimo un complimento. Anche se lo fossi non è un argomento che fa notizia, gli outing forzati non mi sono mai piaciuti. Sui social mi corteggiano uomini e donne in egual modo e misura e spesso in maniera parecchio hard. La gente è giustamente curiosa e sono felice che lo sia però ci sono alcune cose che devono restare nella sfera intima: sono stato letteralmente travolto dal gossip dopo la separazione e ci sono voluti anni per superare il trauma. Ora sono single e sto bene con me stesso”.