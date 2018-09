Gianni Sperti anche quest’anno è stato confermato opinionista di Uomini e Donne insieme a Tina Cipollari e la macchina del Caffè Borbone e intervistato dal magazine della trasmissione ha commesso una gaffe che non ci saremmo mai aspettati da lui, noto per le sue indagini su tronisti e corteggiatori.

In merito alla nuova tronista Mara Fasone, Gianni ha dichiarato che di lei “sappiamo veramente poco”, noncurante del fatto che abbia già partecipato in passato alla trasmissione nelle vesti della corteggiatrice di Francesco Monte e che qualche anno fa ha tentato la scalata anche a Miss Universo.

“Di Mara Fasone sappiamo davvero poco, sono rimasto molto colpito dal suo video di presentazione. Mi ha emozionato e fatto riflettere molto. E’ una donna che ha sofferto e che non può contare su nessuno se non su se stessa. Per il resto vedremo”.