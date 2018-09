Gianni Sperti, a distanza di poche ore dal post dadaista di Raffaella Mennoia, ha pubblicato una storia su Instagram in cui si scaglia contro qualcuno di non ben specificato.

“È il pubblico che decreta il vostro successo – ha scritto Gianni Sperti su Instagram – Abbiate cura di chi, gratuitamente e spontaneamente, vi regala popolarità e vi fa guadagnare tanti soldini. Non prendete in giro il vostro pubblico perché così come vi ha portato alle stelle, con un click vi farà cadere nel dimenticatoio, considerando il fatto che siete arrivati al successo senza arte ma solo perché li avete conquistati come “persone”. Alcuni protagonisti che sono stati sulla cresta dell’onda oggi raccattano qualche like a destra e a manca. La vita insegna!!!”

L’allusione, anche qua, è a qualcuno che ha partecipato a Uomini e Donne che si è fatto amare come ‘persona’ senza arrivare al successo grazie alla propria arte.

Anche Gianni Sperti, come Raffaella Mennoia, parla di Sara Affi Fella? E come mai, proprio come l’autrice, non fa il nome?